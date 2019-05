ఏపీ నూతన ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికైన వైఎస్ జగన్ ఢిల్లీ వెళ్లి ప్రధాని నరేంద్రమోడీని కలిశారు. ప్రత్యేక హోదా సహా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అప్పులు తీర్చాలని.. రాష్ట్రాభివృద్ధికి సంబంధించిన పలు అంశాలపై మోడీకి జగన్ విన్నవించారు.

ఇక ప్రధాని ఈ భేటి అనంతరం ట్విట్టర్ లో తెలుగులో స్పందించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికైన వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి హయాంలో సాధ్యమైనంత సహకారం అందిస్తామని తెలిపారు. జగన్ కు తన అండ ఎప్పుడూ ఉంటుందని అన్నారు.

Had an excellent meeting with Andhra Pradesh’s CM designate @ysjagan. We had a fruitful interaction on several issues pertaining to AP’s development. Assured him all possible support from the Centre during his term. pic.twitter.com/u7bwPGI4t6

— Narendra Modi (@narendramodi) May 26, 2019