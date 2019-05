సాహో టీమ్ కి షాకిచ్చిన శంకర్ మహదేవన్ టీమ్

ఒక పక్క సాహో చిత్రం లేట్ అవుతుందని అభిమానులు ఆందోళన చెందుతుంటే…. సినిమా టైం కి పూర్తి అవుతుంది అని నిర్మాతలు ఎప్పటికి అప్పుడు తెలియజేస్తున్నారు.

ఈ తరుణం లో తాజాగా సినిమా నుండి సంగీత దర్శకులు వైదొలిగారు. ప్రస్తుతం ఫిలిం నగర్ లో ఇదే సెన్సేషనల్ వార్త అవ్వడం విశేషం. ఇదే విషయాన్నీ సోషల్ మీడియా లో కన్ఫర్మ్ చేస్తూ శంకర్ – ఎహసాన్ – లాక్ ద్వయం ఒక ట్వీట్ ని కూడా వేశారు. దీని ప్రకారం వారు చెప్పింది ఏంటి అంటే, “సాహో చిత్రానికి సంబందించిన స్వర కల్పనా బాధ్యతల నుండి శంకర్ ఎహసాన్ లాక్ ద్వయం విరమించుకుంటుంది అని మా అభిమానులందరికీ తెలియజేస్తున్నాము. ఈ సందర్భం లో సాహో సినిమాకి, దర్శకుడు సుజీత్ మరియు నిర్మాతలు వంశీ ప్రమోద్ లకి మా శుభాకంక్షాలు అందజేస్తున్నాము” అని వారు సోషల్ మీడియా లో మెన్షన్ చేశారు.

అయితే వీరు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి గల కారణం ఏంటి అనేది తెలియాల్సి ఉంది.

We wish to inform all our fans that Shankar Ehsaan Loy have opted out of composing the music for #Saaho here’s wishing #Prabhas @Sujeetsign #Vamsi #Pramod #Shyam all the luck for the film 🙂

— Shankar Ehsaan Loy (@ShankarEhsanLoy) May 27, 2019