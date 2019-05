కొత్త సినిమా ప్రకటించిన సుమంత్

ఒకేసారి రెండు సినిమాలు రిలీజ్ చేశాడు సుమంత్. రెండు సినిమాలు ఒకేసారి రెడీ అవ్వడం, నిర్మాతల మధ్య సయోధ్య కుదరకపోవడంతో అప్పట్లో ఇదం జగత్, సుబ్రమణ్యపురం సినిమాలు చాలా తక్కువ గ్యాప్ లో థియేటర్లలోకి వచ్చేశాయి. దీంతో సినిమాల విషయంలో గ్యాప్ తీసుకోవాలని నిర్ణయించిన సుమంత్, ఎట్టకేలకు మరో ప్రాజెక్టుకు ఓకే చెప్పాడు.

సంతోష్ కుమార్ ను దర్శకుడిగా పరిచయం చేస్తూ ఓ యాక్షన్ సినిమాకు ఓకే చెప్పాడు సుమంత్. సంజన ప్రొడక్షన్స్-సాయి కృష్ణా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై పి.జగన్ మోహన్ రావు-డి.ఎస్.రావు సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మించబోతున్నారు. త్వరలోనే ఈ సినిమాను లాంఛ్ చేసి, వెంటనే సెట్స్ పైకి తీసుకెళ్లబోతున్నారు. ఏకథాటిగా షూటింగ్ చేసి శరవేగంగా మూవీని రెడీ చేయబోతున్నారు.

సుమంత్ సరసన సిమ్రత్ అనే అమ్మాయి ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గా నటించబోతోంది. “ఈ ప్రపంచంలో ఎవరూ చెడ్డవారు కాదు. ఎవరూ మంచివారు కాదు. పరిస్థితుల ప్రభావంతోనే కొందరు మంచివాళ్లుగా, మరికొందరు చెడ్డవాళ్లుగా మారతారు” అనే కాన్సెప్ట్ తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించబోతున్నారు.

My next from this June… pic.twitter.com/W5YwHhRci6

— Sumanth (@iSumanth) May 30, 2019