ఏ రంగం లో ఉన్న సెలెబ్రిటీ కి అయినా…. సోషల్ మీడియాలో ఫేక్ అకౌంట్స్ తో ఎప్పుడూ ఏదో ఒక చిక్కు వచ్చి పడుతుంది. చాలా సార్లు పేస్ బుక్, ట్విట్టర్, ఇన్ స్టా గ్రామ్ లో సెలబ్రిటీ లకి అకౌంట్స్ లేకపోయినా, వారి పేర్ల తో అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసి రన్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఇలా ఒక ఫేక్ అకౌంట్ వలన నాగార్జున బాధ పడుతున్నాడు. తన పేరు తో ఎవరో ఇన్ స్టా గ్రామ్ లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం తో నాగార్జున అది తనది కాదు అని క్లారిటీ ఇచ్చాడు.

“ఇది నేను కాదు. ఒకవేళ నేను ఇన్ స్టా గ్రామ్ లో కి వస్తే, కచ్చితం గా ఆ విషయాన్ని మీ అందరికీ చెప్తాను.” అని చెప్తూ ఫేక్ లింక్ ని నాగార్జున పోస్ట్ చేశారు.

This isn’t me…!!https://t.co/ExF7bP9PqB

Will definitely update you all when I am on @instagram

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) June 15, 2019