ప్రియదర్శి సినిమాపై కేటీఆర్ కామెంట్స్

కమెడియన్ గా మంచి పేరు తెచ్చుకున్న ప్రియదర్శి ఇప్పుడు ‘మల్లేశం’ సినిమాలో హీరోగా త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఒక సామాన్యుడి జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా తెరకెక్కనున్న ఈ సినిమా వేడుకకు తెలంగాణ ఐ టి మినిస్టర్ కేటిఆర్ స్వయంగా విచ్చేశారు.

ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ముందుగా చిత్రబృందానికి తన అభినందనలు తెలిపారు. ‘మల్లేశం’ సినిమా ఎంతో మానవీయంగా మరియు హృద్యంగా ఉందని ఆయన అన్నారు. అంతరించిపోతున్న చేనేత కళకు ఈ చిత్రం జీవం పోసింది అని చెప్పుకొచ్చారు కేటీఆర్.

Thank you so much @KTRTRS anna for showering encomiums and love for @MalleshamMovie. We are humbled and gratified for your support🙏 pic.twitter.com/ZQxOBipUzX

— Mallesham (@priyadarshi_i) June 15, 2019