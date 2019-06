చంద్రబాబూ.. చరిత్ర పునరావృతం అవుతూనే ఉంటుంది

దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ మరోసారి చంద్రబాబుపై సెటైర్లు వేశారు. టీడీపీ రాజ్యసభ సభ్యులు బీజేపీలోకి ఫిరాయించిన నేపథ్యంలో ట్విట్టర్ వేదికగా వర్మ స్పందించారు.

ఎన్టీఆర్‌ విదేశాల్లో ఉన్నప్పుడు నాదెండ్ల భాస్కరరావు వెన్నుపోటు పొడిస్తే… ఇప్పుడు చంద్రబాబు విదేశాల్లో ఉండగా టీడీపీ నేతలు వెన్నుపోటు పొడిచారని వ్యాఖ్యానించారు. చరిత్ర ఎప్పటికీ పునరావృతం అవుతూనే ఉంటుందని దీన్ని బట్టి అర్థమవుతోందని వ్యాఖ్యానించారు.

History keeps on repeating itself …The way Nadendla Bhasker Rao back stabbed NTR when he was abroad now the TDP leaders have backstabbed CBN when he is abroad

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) June 21, 2019