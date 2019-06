మొత్తానికి నీతో నటిస్తున్నా – నితిన్

కొన్ని రోజుల కిందట నితిన్ కెరీర్ పైన చాలా రూమర్స్ వచ్చాయి. ఆయన త్వరలో ఎవరితో పని చేయబోతున్నాడు అనే విషయం పై మీడియా లో చాలా చర్చ జరిగింది. అయితే నితిన్ అప్పుడే తన ప్రాజెక్ట్స్ పైన ఒక క్లారిటీ ఇచ్చాడు.

మొదటగా తాను వెంకీ కుడుముల దర్శకత్వం లో ఒక సినిమా చేస్తున్నాను అని, ఇంకో సినిమా చంద్రశేఖర్ ఏలేటి దర్శకత్వం లో చేస్తున్నాను అని క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఈ సినిమా కి సంబందించిన అధికారిక లాంఛనాలు పూర్తి అయ్యాయి. ఈ సినిమా ని ఈ రోజు ఉదయం అధికారికం గా ప్రారంభించారు.

ఈ సినిమా లో నితిన్ సరసన ఇద్దరు హీరోయిన్లు నటిస్తున్నారు. ఒకరు మలయాళం భామ ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్ కాగా ఇంకొకరు రకుల్ ప్రీత్ సింగ్. మంచి ప్రేమ కథ తో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. భవ్య క్రియేషన్స్ నిర్మాణ సంస్థ పై ఆనంద్ ప్రసాద్ ఈ సినిమా ని నిర్మించనున్నారు.

#Nithiin28 muhurtham done.. super excited to work with Yeleti Chandrashekar garu..this film is goin to b Special!! ⁦@Rakulpreet⁩ finallyyy workin together😎 #priyaprakashvarrier plays d other lead,produced by bhavya anand prasad garu n music by ⁦@mmkeeravaani⁩ garu🤗 pic.twitter.com/GRN2LRgp1B

— nithiin (@actor_nithiin) June 23, 2019