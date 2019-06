దాదాపు వారం రోజులుగా వార్తల్లో నలుగుతున్న నితిన్-కీర్తిసురేష్ సినిమా ఫిక్స్ అయింది. వీళ్లిద్దరి కాంబోలో సినిమాను ఈరోజు అఫీషియల్ గా ప్రకటించింది నిర్మాణ సంస్థ సితార ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్. అంతేకాదు, సినిమా టైటిల్ లోగోను కూడా విడుదల చేసింది. ఈ సినిమాకు రంగ్ దే అనే పరభాషా టైటిల్ ను ఫిక్స్ చేశారు.

సితార ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ పై నాగవంశీ నిర్మాతగా వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా రాబోతోంది. మిస్టర్ మజ్ను సినిమా తర్వాత వెంకీ అట్లూరి చేస్తున్న సినిమా ఇదే. వచ్చే ఏడాది సమ్మర్ కు సినిమాను సిద్ధంచేస్తామని మేకర్స్ ప్రకటించారు. అటు నితిన్-కీర్తిసురేష్ కాంబోలో కూడా ఇదే ఫస్ట్ మూవీ కావడం విశేషం.

వరుసగా సినిమాలు ఎనౌన్స్ చేస్తున్నాడు నితిన్. భీష్మ సినిమాను సెట్స్ పైకి తీసుకొచ్చిన ఈ హీరో, మొన్ననే చంద్రశేఖర్ ఏలేటి దర్శకత్వంలో సినిమాను లాంఛనంగా ప్రారంభించాడు. ఇప్పుడు వెంకీ అట్లూరి సినిమాను ప్రకటించాడు. రేపోమాపో కృష్ణచైతన్య దర్శకత్వంలో మరో సినిమాను ప్రకటించబోతున్నాడు.

#Nithiin29 is titled as RANG DE! Working with the Young n talented dir Venky atluri, costarring ⁦@KeerthyOfficial⁩ n produced by ⁦@vamsi84⁩ ⁦@SitharaEnts⁩ AND cinematography by my ALL TIME FAV D.o.P ⁦@pcsreeram⁩ sir 😍😍😍😍😍😍😍

#RangDe #gimmesomelove pic.twitter.com/NeaO2rllRB

— nithiin (@actor_nithiin) June 24, 2019