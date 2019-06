సరికొత్త లుక్ తో వస్తున్న వరుణ్ తేజ్

మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్… జాగ్రత్తగా సరికొత్త కథలను సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ సినిమాలు తీస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ‘వాల్మీకి’ అనే సినిమాతో త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు.

తమిళంలో సూపర్ హిట్ అయిన ‘జిగర్తాండ’ సినిమాకి రీమేక్ గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న ఈ చిత్రానికి హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీ టీజర్ ను విడుదల చేశారు దర్శక నిర్మాతలు. కేవలం 19 సెకండ్ లు నిడివి ఉన్న ఈ వీడియో చూస్తే సినిమాలో వరుణ్ తేజ్ లుక్ ఎలా ఉండబోతోందో తెలుస్తోంది. గుబురు గడ్డంతో, చేతిలో గన్ తో ఒక గ్యాంగ్ స్టర్ లాగా కనిపిస్తున్నాడు వరుణ్ తేజ్.

Me in #Valmiki like you’ve never seen before!

Hope you guys like it..😊

Here is the link to #ValmikiPreTeaserhttps://t.co/xL5gqUSmAt@harish2you @DoP_Bose @Atharvaamurali @hegdepooja

— Varun Tej Konidela (@IAmVarunTej) June 24, 2019