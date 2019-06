భయపెడుతూనే నవ్విస్తున్న సందీప్ కిషన్

ఈ మధ్యనే ‘నెక్స్ట్ ఏంటి’ అనే సినిమాతో మరొక డిజాస్టర్ ను అందుకున్న యువ హీరో సందీప్ కిషన్ ఈసారి ఎలాగైనా హిట్ అందుకోవాలని ఒక హారర్ థ్రిల్లర్ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు.

‘నిను వీడని నీడను నేనే’ అనే ఆసక్తికరమైన టైటిల్ తో విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమా కి కార్తీక్ రాజు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అన్య సింగ్ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న ఈ చిత్ర ట్రైలర్ ఇవాళ విడుదలైంది.

మొదట అన్య మరియు సందీప్ కిషన్ మధ్య కొన్ని రొమాంటిక్ సీన్స్ ను ట్రైలర్ లో చూపించినా…. అంతకుముందు విడుదలైన టీజర్ లో చూపించినట్టే సందీప్ కిషన్ అద్దంలో వెన్నెల కిషోర్ కనిపించడం చూపిస్తారు.

సస్పెన్స్ తో సాగే ఈ చిత్రం ట్రైలర్ చూస్తే సినిమాపై అంచనాలను పెంచేస్తుందని అని చెప్పుకోవచ్చు. కేవలం హారర్ మరియు సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ ను మాత్రమే కాకుండా ఈ సినిమాలో కామెడీ, రొమాన్స్ వంటి కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయని ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది.

మరి ఈ సినిమాతో అయినా సందీప్ కిషన్ హిట్ అందుకుంటాడో లేదో చూడాలి. దయ పన్నెం, సందీప్ కిషన్ మరియు విజి సుబ్రహ్మణ్యం సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకి ఎస్.ఎస్ తమన్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా త్వరలో విడుదల కాబోతోంది.

My best to you @sundeepkishan https://t.co/mlF7z8sPdG

— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) June 30, 2019