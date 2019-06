విమర్శకుల నోళ్లు మూయించిన దేవరకొండ

గత కొంత కాలం గా మీడియా లో…. విజయ్ దేవరకొండ నటిస్తున్న డియర్ కామ్రేడ్ సినిమా నుంచి దర్శకుడు భరత్ కమ్మ వైదొలుగుతున్నాడు అనే వార్తలు వచ్చాయి. విజయ్ కి భరత్ కి మధ్య విభేదాలు రావడం తో భరత్ ఈ సినిమా నుండి బయటకు రావాలని అనుకున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే అటు దర్శకుడు కానీ, ఇటు విజయ్ కానీ, లేదా నిర్మాణ సంస్థ కానీ, ఎవరూ ఈ విషయం పైన స్పందించలేదు.

నిన్న ప్రమోషన్స్ సందర్భం గా విజయ్ ఒక వీడియో విడుదల చేసాడు. ఇప్పటికే ప్రమోషన్స్ విషయంలో దూసుకుపోతున్న టీం…. ఈ సినిమా పై బజ్ ని మరింత గా పెంచేందుకు విజయ్ దేవరకొండ కాంటీన్ సాంగ్ విడుదల కానుంది అని ప్రకటన చేస్తున్న సందర్భం లో ఈ పోస్ట్ ని పెట్టాడు.

Our Comrade Gang

Our Malayali Cinematographer and Editor

Our Tamil Music Director

Our Kannadiga Dearest Lilly

Our Telugu Director & Choreographer

And your Man.

All tell you What's Next!#DearComrade – this movie and team is fullllll loooooveeee ❤ pic.twitter.com/sKToTs4flA

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) June 28, 2019