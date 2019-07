రాయుడి షాట్లు అలా గుర్తుండి పోయాయి

అంబ‌టి రాయుడు రిటైర్‌మెంట్ వార్త విన‌గానే ఎవ‌రో సొంత మ‌నిషికి అన్యాయ‌మైన ఫీలింగ్‌…. ఎంత గొప్ప‌బౌల‌ర్ వేసిన బంతి అయినా స‌రే అల‌వోక‌గా స్టాండ్స్‌లోకి నిర్భ‌యంగా పంప‌గ‌ల ఆట‌గాడు క్రీడా రాజ‌కీయాలకు బ‌ల‌వ‌డం అయ్యో అనిపించింది.

హైద‌రాబాద్‌లోని ఎల్బి స్టేడియంలో రాయుడు ఆడిన షాట్లు బుల్లెట్ల‌లాగా స్టాండ్స్‌లోకి దూసుకెళ్లి అక్క‌డి డ్రెస్సింగ్ రూమ్ అద్దాలు ప‌గ‌ల‌డం ఇంకా క‌ళ్ల‌ముందే ఆడుతోంది. ఒక బ‌క్క‌ప‌ల‌చ‌ని కుర్రాడు అంత బ‌ల‌మైన షాట్ల‌ను ఆడ‌టం చూసి న‌మ్మ‌లేక పోయా అప్ప‌ట్లో…

2001-02 నుంచి అంబటి రాయుడు పేరు విన‌ప‌డుతున్నా2004 అండ‌ర్ 19 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ప‌ర్ఫార్మెన్స్‌తో అంద‌రి నోళ్ల‌లో నాన‌డం మొద‌లు పెట్టాడు. స‌హ‌జంగా క్రికెట్ ప‌ట్ల ఉన్న ఆస‌క్తితో అత‌న్ని మ్యాచ్‌లు గ‌మ‌నించ‌డం మొద‌లుపెట్టా. ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ మ్యాచ్‌లు అడ‌క‌ముందే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత‌నికి అభిమానులు త‌య‌ర‌య్యారు. రాయుడి మ్యాచ్‌ల‌తో సంబంధం లేకుండా ఆ సంఖ్య అలా పెరుగుతూనే పోయింది. అందులో తెలంగాణ సీఎమ్ కేసీఆర్ కూడా ఒక‌రు.

2014 న‌వంబ‌ర్‌లో శ్రీ‌లంక‌తో హైద‌రాబాద్‌లో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌కు కేసీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజ‌ర‌య్యారు. క్రీడాకారుల ప‌రిచ‌య కార్య‌క్ర‌మం మొద‌లు అయి రాయుడి ద‌గ్గ‌రికి రాగానే ఆప్యాయంగా ఆయ‌న చేతిని తీసుకుని ముద్దుపెట్టారు కేసీయార్. రాయుడి రిటైర్‌మెంట్ ప్ర‌క‌ట‌న వెలువ‌డిందే ఆల‌స్యం నువ్వు ఎప్ప‌టికీ మాకు గుర్తుంటావు అని కేటీఆర్ కూడా ట్వీట్ చేశారు.

You will always remain a super talented champ @RayuduAmbati 👍

Selectors may have snubbed you but Indian cricket lovers will remember your brilliance for a long time. Good luck in your second innings

— KTR (@KTRTRS) July 3, 2019