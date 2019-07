కేంద్ర బ‌డ్జెట్ ప్ర‌వేశ‌పెట్టిన వేళ సోష‌ల్ మీడియాలో బీజేపీ v/s టీఆర్ఎస్ యుద్ధం న‌డుస్తోంది. ఇంత‌కుముందు’ రైతు బంధు’, ఇప్పుడు ‘మిష‌న్ భ‌గీర‌థ‌’ను స్పూర్తిగా తీసుకుని కేంద్రం ప‌థ‌కాలు తీసుకొచ్చింద‌ని టీఆర్ఎస్ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు.

Last year Telangana’s “Rythu Bandhu” inspired Govt of India to launch ‘PM Kisan’

Now it’s Telangana’s “Mission Bhagiratha” that inspired Govt of India to launch ‘Har Ghar Jal Yojana’

మొన్న రైతుబంధు, నేడు మిషన్ భగీరథ

తెలంగాణ ఆదర్శంగా కేంద్ర ప్రథకాలు

దేశానికే కేసీఆర్ దిక్సూచి👍

— KTR (@KTRTRS) July 5, 2019