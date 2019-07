రాజమౌళి వెళ్లింది తానా కోసం కాదట….

తాజాగా జక్కన్న రాజమౌళి అమెరికా వాషింగ్టన్ లోని ఎయిర్ పోర్ట్ లో తానా మ్యూజికల్ నైట్ బృందంతో కనిపించారు. ఆ ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతున్నాయి.

కానీ తానా గురించి రియాక్ట్ అయిన రాజమౌళి చేసిన ఒక ట్వీట్ ఇప్పుడు అందరినీ షాక్ కు గురి చేసింది. ఆ ఫోటోలు చూస్తే తానా ప్రెసిడెంట్ సతీష్ వేమన రాజమౌళి ని ఆహ్వానిస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది.

మరోవైపు రాజమౌళి మాత్రం నేను తానా కు అటెండ్ అవ్వటం లేదు అంటూ ట్వీట్ చేశారు. తాను అమెరికా వెళ్లింది తానా కోసం కాదు అంటూ కుండబద్దలు కొట్టేశారు.

Friends, I have come to Washington on a personal work. Not for TANA convention. I might not even attend peddanna's musical show. I do not want people to expect me at the convention and get disappointed. Hence the clarificarion.

