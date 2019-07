1500 కోట్లతో రామాయణం… డైరెక్టర్లు వీరే

దేశ చిత్ర పరిశ్రమలో అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌ సినిమా తీసేందుకు మెగా ప్రొడ్యూసర్‌ అల్లు అరవింద్ సిద్ధమయ్యారు.

1500 కోట్లతో రామయణం మూవీ తీస్తున్నారు.

మూడు భాషల్లో భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ సినిమాను నిర్మించబోతున్నారు. ప్రైమ్ ఫోకస్‌తో కలిసి అల్లు అరవింద్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తారట. మూడు భాగాలుగా ఈ సినిమా విడుదల చేస్తారని చెబుతున్నారు.

ఇండియాలోనే అత్యంత ఖరీదైన చిత్రంగా రామాయణం నిలవబోతోంది. దంగల్ దర్శకుడు నితీష్ తివారీ ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేయబోతున్నాడు. ఈ చిత్రానికి రెండో దర్శకుడిగా రవి ఉడ్యాయార్‌ పనిచేస్తారు.

BIGGG NEWS… Producers Allu Aravind, Madhu Mantena and Namit Malhotra [Prime Focus] to make #Ramayana for the big screen… Nitesh Tiwari [#Dangal] and Ravi Udyawar [#Mom] will direct the three-part series… Will be shot in 3D and released in #Hindi, #Tamil and #Telugu. pic.twitter.com/ylSKq2rQwB

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 8, 2019