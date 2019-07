అంచనాలు పెంచేస్తున్న…. ‘డియర్ కామ్రేడ్’ ట్రైలర్

వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న టాలీవుడ్ యువ సెన్సేషన్ విజయ్ దేవరకొండ మళ్ళీ తన ‘గీతగోవిందం’ కోస్టార్ రష్మీక మందన్న తో కలిసి ‘డియర్ కామ్రేడ్’ అనే సినిమాతో రాబోతున్నాడు.

భరత్ కమ్మ ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం వహించాడు. తాజాగా ఈ చిత్ర ట్రైలర్ ను విడుదల చేశారు దర్శక నిర్మాతలు. కేవలం మూడు నిమిషాల నిడివి ఉన్న ఈ ట్రైలర్ వీడియో… ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. విజయ్ దేవరకొండ మరియు రష్మిక మందన్న ల పాత్రలు ఈ సినిమా లో ఎలా ఉండబోతున్నాయో… ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది.

Feeling super emotional sharing this one with the world. We put our everything in this one. It's ❤

Comrades its yours now ✊#DearComradeTrailer ✊https://t.co/7fXb0UEo9Z

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) July 11, 2019