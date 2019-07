ఇదెక్కడి అన్యాయం…. కేటీఆర్ ట్వీట్ దుమారం….

రెండోసారి గద్దెనెక్కాక దేశంలో బీజేపీని ఎదురించే శక్తి ఎవ్వరికీ లేకుండా పోయింది. తెలుగింటి కోడలు నిర్మలా సీతారామన్ కూడా ఆర్థిక మంత్రిగా ఇటీవలే బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు.

అయితే తెలంగాణకు, అందునా దక్షిణాదికి రైల్వే బడ్జెట్ లో అన్యాయం జరగడంపై ఏ రాష్ట్రం వారు కూడా నోరు తెరిచి ఇప్పటి వరకు పెద్దగా విమర్శించలేదు.

కాగా తాజాగా ఈ వ్యవహారంపై టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సుతిమెత్తగా సూటిగా పంచులు వేశారు. తెలంగాణకు, సౌత్ ఇండియాకు ఏమిచ్చారని దక్షిణాది ఆర్థిక మంత్రిని ట్విట్టర్ ద్వారా కడిగిపారేశారు.

No new Rail service

No new Rail line

No survey for a new line

No Bullet Rail

No Hi-speed Rail

No budgetary enhancement for ongoing Rail projects

That word “NO” sums up allocations in budget for Telangana 👎

Guess south of India is undeserving of Bullet Rail & Hi-speed Rail 🤔

— KTR (@KTRTRS) July 11, 2019