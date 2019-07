‘ఓ బేబీ’ సక్సెస్….. నందినీ రెడ్డికి అల్లు అరవింద్ శుభాకాంక్షలు

అక్కినేని సమంత ఈ మధ్యనే ‘ఓ బేబీ’ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. సౌత్ కొరియన్ సూపర్ హిట్ సినిమా ‘మిస్ గ్రానీ’ కి రీమేక్ గా విడుదలైన ఈ సినిమాకి నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు.

భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంటూ బాక్స్ ఆఫీసు వద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. అభిమానులే కాక సినీ ప్రముఖులు సైతం ఈ సినిమాలో సమంత నటనను మెచ్చుకుంటున్నారు. ఆమెపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా సక్సెస్ పై చిత్ర బృందానికి శుభాకాంక్షలు చెప్పారు మెగా నిర్మాత అల్లు అరవింద్.

Thank you Allu Arvind garu ….. for the biggest and warmest hug ever 🤗🤗🤗…. so happy you enjoyed #OhBaby pic.twitter.com/aclDaZouko

— Baby Reddy (@nandureddy4u) July 13, 2019