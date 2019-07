ఇస్మార్ట్… ‘చార్మి’ వితండవాదం

అంతా ఊహించినట్టే జరిగింది. ఇస్మార్ట్ శంకర్ ట్రయిలర్ చూసిన వెంటనే సెన్సార్ కష్టాలు తప్పవని అంతా భావించారు. ఇప్పుడదే జరిగింది. ఇస్మార్ట్ శంకర్ సెన్సార్ ఫార్మాలిటీస్ పూర్తయ్యాయి. ఎప్పుడూ జరిగినట్టే ఈసారి కూడా పూరి సినిమాకు మ్యూట్ లు, బ్లర్ లు తప్పలేదు. వీటితో పాటు కొన్ని కటింగ్స్ కూడా సూచించి, సినిమాకు ఎ-సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు సెన్సారోళ్లు.

The Censor Board says it’s “A” kickass film!

Statutory Warning:

Cigarette Smoking, Consumption of Alcohol and Following #iSmartShankar in real life are injurious to health.

Be ismart enough to realise that he’s “A” fictional character.. #love

-R.A.P.O pic.twitter.com/yLIexKL4JV

— Ustaad iSmart Shankar (@ramsayz) July 16, 2019