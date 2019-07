‘గుణ 369’…. రొమాంటిక్, యాక్షన్‌… థియేట్రికల్ ట్రైలర్

‘ఆర్ ఎక్స్ 100’ సినిమాతో మంచి విజయాన్ని సాధించిన యువహీరో కార్తికేయ ‘హిప్పీ’ సినిమాతో మాత్రం డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు. ఇప్పుడు కొత్త దర్శకుడు అర్జున్ జంధ్యాల దర్శకత్వంలో ‘గుణ 369’ అనే సినిమాతో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నాడు కార్తికేయ.

అనాఘ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న ఈ సినిమా టీజర్ తోనే ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. దర్శక నిర్మాతలు ఇవాళ ట్రైలర్ ని విడుదల చేశారు.

Guna's journey is something u shouldn't b missing.

U know Guna & now get the glimpse of 369 in this hard-hitting trailer.@AnaghaOfficial @ArjunJandyala @chaitanmusic @sgmoviemakers @adityamusic #TirumalReddy @ursanilkadiyala @urstirumalreddy @RaamDop https://t.co/ZEhC3eGbLD

— Kartikeya Gummakonda (@ActorKartikeya) July 17, 2019