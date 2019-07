ట్రైలర్ తోనే అలరిస్తున్న ‘మన్మధుడు’

నాగార్జున త్వరలో ‘మన్మధుడు’ సినిమాకి సీక్వెల్ అయిన ‘మన్మధుడు 2’ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న సంగతి తెలిసిందే.

రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హీరోయిన్ గా నటించింది. ‘మన్మధుడు’ సినిమా బ్లాక్ బాస్టర్ అవ్వడం తో ‘మన్మధుడు 2’ సినిమాపై కూడా భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

పైగా ఈ చిత్ర టీజర్ మరియు హే మనినా పాట ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. తాజాగా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా చిత్ర ట్రైలర్ ను విడుదల చేశారు దర్శక నిర్మాతలు. కేవలం రెండు నిమిషాల నిడివి ఉంది ఈ వీడియో.

వెన్నెల కిషోర్ మరియు నాగార్జున మధ్య కామెడీ సినిమాకి ప్లస్ పాయింట్ గా మారబోతుందని ఈ ట్రైలర్ ద్వారా చెప్పుకోవచ్చు. నాగార్జునను తన ఇంట్లో వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోమని టార్చర్ చేయడం…. అది భరించలేక రకుల్ ప్రీత్ ని తన గర్ల్ ఫ్రండ్ గా నటించమనడం… ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తోంది.

అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ పతాకంపై అక్కినేని నాగార్జున ఈ సినిమాని స్వయంగా నిర్మిస్తున్నాడు. ‘ఆర్ ఎక్స్ 100’ ఫేమ్ చైతన్ భరద్వాజ్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమా…. ఆగస్టు 9న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతుంది.

I have a smile on my face as I tweet this link😊 #Manmadhudu2Trailer 👉 https://t.co/5pOgciz71D pic.twitter.com/orrw2BRgdG

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) July 25, 2019