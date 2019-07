అర్జున్ సురవరం పై…. నిఖిల్ కామెంట్స్

నిఖిల్ సిద్దార్థ్ హీరో గా తెలుగు లో అప్పుడెప్పుడో మొదలైన సినిమా అర్జున్ సురవరం… ముద్ర అనే టైటిల్ తో మొదట మొదలైన ఈ సినిమా అర్జున్ సురవరం టైటిల్ మార్చుకుని క్రమక్రమం గా వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. అయితే ఎప్పుడెప్పుడా అని అందరూ ఈ సినిమా విడుదల గురించి ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే నిఖిల్ మాత్రం ఇన్ని రోజులు సైలెంట్ గా ఉండిపోయాడు.

The wait will b worth.. After pedannas Saaho… release of #ArjunSuravaram #WaitingForArjunSuravaram https://t.co/LPQsdd3M9j

