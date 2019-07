బ్యాంకులకు అప్పులు ఎగ్గొట్టి విదేశాలకు పారిపోయిన విజయ్‌ మాల్యా… కేఫ్ కాఫీ డే అధినేత సిద్ధార్థ్‌ ఆత్మహత్యపై స్పందించాడు.

తనది కూడా సిద్ధార్థ్‌ తరహా పరిస్థితే అని ట్విట్టర్‌లో మాల్యా వ్యాఖ్యానించాడు. బ్యాంకులకు డబ్బులు చెల్లిస్తానని చెబుతున్నా తనకు దేశం సహకరించడం లేదని ఆరోపించాడు మాల్యా.

బ్యాంకులు, విచారణ సంస్థలు ఎంతటి వ్యక్తినైనా నిస్పృహలోకి నెట్టేయగలవు అనడానికి సిద్ధార్థ్ ఉదంతమే నిదర్శనమని మాల్యా వ్యాఖ్యానించాడు.

I am indirectly related to VG Siddhartha. Excellent human and brilliant entrepreneur. I am devastated with the contents of his letter. The Govt Agencies and Banks can drive anyone to despair. See what they are doing to me despite offer of full repayment. Vicious and unrelenting.

— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) July 30, 2019