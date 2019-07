ముత్తయ్య మురళీధరన్ బయోపిక్… రానా ప్రొడ్యూసర్… విజయ్ సేతుపతి హీరో

తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ అని భాషలతో తేడా లేకుండా కథ, పాత్ర నచ్చితే చాలు నిడివి తో సంబంధం లేకుండా సినిమాలు చేయడానికి సిద్ధం అయిపోతున్నాడు రానా దగ్గుబాటి. నటుడిగా, నిర్మాత గా రానా గోల్ ఒక్కటేనట… మంచి కథలని ప్రేక్షకులకి ఏదో ఒకలాగా చేరవెయ్యాలనేది రానా ఉద్దేశమట.

అయితే ఇప్పుడు తాజాగా శ్రీలంక క్రికెటర్ ముత్తయ్య మురళీధరన్ జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కనున్న బయోపిక్ ని రానా తనే సొంతం గా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ లో నిర్మిస్తున్నాడు.

Suresh Productions and I are proud to be associated with Dar films in telling the story of a legend thru a legendary actor. #VijaySethupathi as #MuttiahMuralidharan soon!! @SureshProdns #DAR

— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) July 30, 2019