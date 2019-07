సైమా లో సందడి చేయనున్న చిరంజీవి, మోహన్ లాల్

దక్షిణ భారత చలన చిత్ర పరిశ్రమ లో ని నాలుగు భాషల్లోని ప్రతిభ గల నటుల్ని, టెక్నీషియన్ల ని గుర్తించి వారికి అవార్డ్స్ ఇస్తూ వస్తుంది సైమా.

2012 లో మొదలైన ఈ సైమా ఉత్సవం ఈ సారి 2019 లో కతార్ లో జరగనుంది. ఆగస్టు 15, 16 తేదీలలో ఈ అవార్డ్స్ ఈవెంట్ ఘనం గా జరగనుంది.

అయితే ఈ అవార్డ్స్ ఈవెంట్ కి సంబంధించి ఇప్పటికే పోల్స్ ప్రారంభం అయ్యాయి. ఈవెంట్ కి సంబందించిన ప్రమోషన్స్ కూడా ఘనం గా జరుగుతున్నాయి… అయితే ఈ సారి ఈవెంట్ కి సంబంధించి ఒక ఆసక్తికర ప్రకటన చేసింది సైమా టీమ్.

15 వ తేదీ న తెలుగు మరియు కన్నడ సినిమా ప్రముఖుల్ని సత్కరిస్తున్నట్టు, ఆ రోజుకి గెస్ట్ ఆఫ్ హానర్ కింద మెగా స్టార్ చిరంజీవి ని ఆహ్వానించారట.

God of Mollywood, an evergreen Blockbuster Star @Mohanlal will be at Pantaloons SIIMA 2019 happening at Lusail Sports Arena Doha, Qatar.

Book your tickets now from @aynatickets https://t.co/5A6c4pqjgp#PantaloonsSIIMA #SIIMAinQatar #Helo #ONEFMQATAR #VIBRI #Mohanlal pic.twitter.com/oOSmpawWrY

— SIIMA (@siima) July 31, 2019