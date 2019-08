ట్రైలర్ టాక్: కథనం

అనసూయ భరద్వాజ్ ప్రధాన పాత్ర లో త్వరలో రానున్న చిత్రం కథనం. ఈ సినిమా గురించి ఎప్పటి నుంచో వార్తలు వినిపిస్తున్నా… ఇప్పటి వరకు ఈ సినిమా మీద ఒక క్లారిటీ రాలేదు. ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది అనే విషయం పై అందరికీ ఆసక్తి అయితే రేగింది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ నేపథ్యం లో ఈ సినిమా కి సంబందించిన ట్రైలర్ ని చిత్ర యూనిట్ ఈ రోజు విడుదల చేసింది.

ఒక మర్డర్ కేసులో అనసూయ చిక్కుకుంటుంది. ఆ కేసు నుండి అనసూయ ఎలా బయట పడింది? అసలు తనకీ ఈ కేసుకి సంబంధం ఏంటి? అసలు అనసూయ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది? అనే అంశాల చుట్టూ ఈ సినిమా తిరుగుతుంది. ఈ సినిమా లో అనసూయ దర్శకురాలు అవ్వాలని అనుకొనే పాత్ర లో మనకి కనిపిస్తుంది.

Here it is!!! Do keep us posted with your feedback 🙈🙏🏻 Hoping you would like it 🥰🙏🏻🙏🏻#KathanamOnAugust9th

Anasuya Kathanam Movie Theatrical Trailer | Srinivas Avasarala | Vennela… https://t.co/ZIR6ydHrpc via @YouTube

— Anasuya Bharadwaj (@anusuyakhasba) August 3, 2019