‘సరిలేరు’ టీమ్…. ఇక ట్రైన్ జర్నీ….

‘భరత్ అనే నేను’, ‘మహర్షి’ వంటి హిట్ సినిమాలతో మంచి ఫామ్ లో ఉన్న టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ప్రస్తుతం…. హ్యట్రిక్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ‘సరిలేరు నీకెవ్వరు’ అనే సినిమా చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ చిత్ర షూటింగ్ ప్రస్తుతం శరవేగంగా జరుగుతోంది.

రష్మిక మందన్న హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో గత కొంత కాలంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉంటున్న విజయశాంతి ఈ సినిమాలో ముఖ్యపాత్ర పోషిస్తున్నారు. తాజాగా దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి సినిమాకి సంబంధించి సెకండ్ షెడ్యూల్ గురించి అనిల్ రావిపూడి ఓ ఆసక్తికరమైన వార్త బయటపెట్టారు.

Second schedule progressing in full swing. A hilarious train ride awaits you in theaters this Sankranthi. Get ready to be entertained by Super Star @urstrulymahesh garu… 💥💥💥 #SarileruNekkevvaru pic.twitter.com/pyuClMo0LN

— Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) August 3, 2019