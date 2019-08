ఓ బేబీ…. మరో రెండు భాషల్లోకి….

తెలుగు లో ఇటీవలే విడుదలై పెద్ద విజయం సాధించిన చిత్రం ఓ బేబీ. సమంత ప్రధాన పాత్ర లో వచ్చిన ఈ సినిమా కి నందిని రెడ్డి దర్శకురాలు. ఈ సినిమా ఎంత పెద్ద విజయం సాధించింది అంటే… సమంత కెరీర్ లోనే అతి పెద్ద సోలో విజయం గా నిలిచింది.

After the success in Telugu, #OhBaby will be releasing in Tamil on #August15.. @Samanthaprabhu2@onlynikil pic.twitter.com/ekc9xPltw3

— Surendhar MK (@SurendharMK) August 6, 2019