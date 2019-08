మళ్ళీ వార్తల్లోకి ‘కమ్మ రాజ్యం లో కడప రెడ్లు’

రామ్ గోపాల్ వర్మ వివాదాస్పద దర్శకుడు అనే విషయం తెలిసిందే. ఇందులో కొత్తేమీ లేదు. అయితే రాము.. ఎప్పుడు? ఎలా? ఏ సినిమా తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తాడో? ఎవరికీ తెలియదు. తాజాగా రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇప్పుడు ఒక ఆసక్తికర సినిమా తో మన ముందుకు వస్తున్నాడు. ”కమ్మ రాజ్యం లో కడప రెడ్లు” ఈ సినిమా కి టైటిల్.

“అత్యంత వివాదాస్పద సినిమా కమ్మ రాజ్యం లో కడప రెడ్లు అనే సినిమా మొదటి పాట ట్రైలర్ విడుదల రేపు, అనగా శుక్రవారం పొద్దున్న 9 గంటలకు చేస్తున్నాను. కమ్మ రాజ్యం లో కడప రెడ్లు అనే ఈ సినిమా కథ ప్రస్తుతం ఉన్న సందర్భాలని, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ని రాజకీయ పరిణామాలని అద్దం పట్టే లాగా ఉంటుంది.

KAMMA RAAJYAM LO KADAPA REDDLU is the story of present situation of the future in A P ..It is truly the most non controversial film ever and I swear this on CBN ..1st Song trailer release Tmrw Friday 9th at 9 Am #KRKR

