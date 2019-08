‘కమ్మ రాజ్యంలో కడప రెడ్లు’…. టైటిల్ సాంగ్

మొన్నటి దాకా చిన్న చిన్న వివాదాలపై సినిమాలు చేసిన కాంట్రవర్షియల్ డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇప్పుడు ఏకంగా కులం కుంపటి రాజెయ్యనున్నాడు.

మిగతా దర్శకనిర్మాతలకు పూర్తి భిన్నంగా సినిమాలు తీస్తున్న రామ్ గోపాల్ వర్మ ఈసారి జగన్ మోహన్ రెడ్డి విజయం పై ‘కమ్మ రాజ్యంలో కడప రెడ్లు’ అనే సినిమాతో త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు.

ఈ మధ్యనే ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ అంటూ ‘లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్’ సినిమాలో టిడిపి, చంద్రబాబు నాయుడును టార్గెట్ చేసిన రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇప్పుడు మరొక వివాదానికి తెర తీయనున్నాడు.

ఈ ఏడాది జరిగిన జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిచి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో వైఎస్ జగన్ గెలుపు ఆధారంగా…. ఈ సినిమా ఉండబోతోందని తెలుస్తోంది.

తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మొదటి పాట ట్రైలర్ విడుదల చేశారు దర్శక నిర్మాతలు. ”వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి అనే నేను…” అని స్టార్ట్ అయ్యే ఈ పాట ట్రైలర్ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. మొదటి పాటతోనే వివాదం సృష్టిస్తున్న ఆర్జీవి…. ఈ సినిమాతో ఏ రేంజ్ లో వివాదాల్లో ఇరుక్కుంటాడో చూడాలి.

This is the title song of the MOST NON CONTROVERSIAL film ever, but filled with MOST CONTROVERSIAL characters … KAMMA RAJYAMLO KADAPA REDDLU ..This is the story of a PRESENT situation in FUTURE #KRKRhttps://t.co/SXtU3ZcSX6

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) August 9, 2019