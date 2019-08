శ్రీశైలం నుంచి సాగర్‌ వైపు కృష్ణమ్మ ఉరకలు

చాలా ఏళ్ల తర్వాత శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఆగస్ట్ నెలలోనే గేట్లు తెరుచుకుంది. ఎగువ నుంచి భారీగా వరద రావడంతో పది రోజుల్లోనే శ్రీశైలం నిండుకుండలా మారింది. పూర్తి స్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 882 అడుగులకు చేరింది. ఇప్పటికీ ఎగువ నుంచి నాలుగు లక్షల క్కూసెక్కుల ఇన్‌ఫ్లో కొనసాగుతోంది.

దీంతో ఏపీ, తెలంగాణ మంత్రుల బృందం శ్రీశైలం నుంచి నాగార్జున సాగర్‌కు నీటిని విడుదల చేసింది.

Gates opening for release of water in Srisailam Dam by Water Resources Minister on 9-8-2019 at Srisailam, Kurnool District pic.twitter.com/g08whitMiU

