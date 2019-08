”చరిత్ర పుటల్లో కనుమరుగయ్యాడు ఓ వీరుడు”…

మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న ‘సై రా నరసింహారెడ్డి’ సినిమా పై భారీ అంచనాలు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే.

మొన్న విడుదలైన ఈ చిత్రం మేకింగ్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

అయితే ఈరోజు ఈ సినిమాకి సంబంధించిన టీజర్ ను విడుదల చేశారు దర్శక నిర్మాతలు. కేవలం నిమిషం నిడివి ఉన్న ఈ వీడియో…. పవన్ కళ్యాణ్ వాయిస్ ఓవర్ తో మొదలవుతుంది.

“చరిత్ర… ఝాన్సీ లక్ష్మీ బాయి, చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ వంటి మహనీయుల ప్రాణ త్యాగాల్ని స్మరించుకుంటుంది… కానీ చరిత్ర పుటల్లో కనుమరుగయ్యాడు….” అనే పవర్ ఫుల్ డైలాగ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ టీజర్.

