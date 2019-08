బెంగాల్ దీదీ…. సింప్లిసిటీ ఇదీ !

ఆమె పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి. ప్రాంతీయ రాజకీయాలలోనే కాదు… జాతీయ రాజకీయాలలో కూడా ఫైర్ బ్రాండ్. వందేళ్ల చరిత్ర ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీని, దశాబ్దాల పాటు కార్యకర్తల అండ ఉన్న సీపీఎం పార్టీని మూడు చెరువుల నీళ్లు తాగించిన నాయకురాలు. ఆమే పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ. అందరూ ముద్దుగా పిలుచుకునే ‘దీదీ’.

భారత రాజకీయాలలోనే కాదు… సామాజిక అంశాలలోనూ కూడా మమతా బెనర్జీది అసాధారణ శైలి. ముఖ్యమంత్రి అయినా….. సకల హంగులూ ఉన్నా… సాధారణ జీవితానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చే మమతా బెనర్జీ మంగళవారం నాడు సామాన్యుల మధ్య సామాన్యురాలిగా తిరుగుతూ సంచలనం రేపారు.

ఎక్కడనుకుంటున్నారా… ఇంకెక్కడో కాదు… తన ఏలికలో ఉన్న పశ్చిమ బెంగాల్ లోనే. ఓ ప్రయివేట్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు రాజధానికి చేరువలోని దీఘా సమీపంలోని దత్తాపూర్ కు వెళ్లారు దీదీ మమతా బెనర్జీ.

ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అనంతరం తిరుగు ప్రయాణంలో దత్తాపూర్ లోని ఓ కిరాణ షాపు దగ్గర తన వాహనాన్ని నిలిపి వేయించారు మమతా బెనర్జీ.

Sometimes the little joys in life can make us happy. Making and sharing some nice tea (cha/chai) is one of them. Today, in Duttapur, Digha | কখনো জীবনের ছোট ছোট মুহূর্ত আমাদের বিশেষ আনন্দ দেয়। চা বানিয়ে খাওয়ানো তারমধ্যে একটা। আজ দীঘার দত্তপুরে। #Bangla pic.twitter.com/cC1Bo0GuYy

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 21, 2019