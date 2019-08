మహేష్ ను కూడా వాడేశారుగా!

చాలామంది పరిచయాలు పెంచుకుంటారు. అతి తక్కువ మంది మాత్రమే ఆ పరిచయాల్ని భయంకరంగా వాడుకుంటారు. నిర్మాత పీవీపీ రెండో రకం. తనకున్న పరిచయాల్ని తన సినిమాల కోసం వాడుకోవడంలో పీవీపీ దిట్ట. తన కొత్త సినిమా ‘ఎవరు’ ప్రమోషన్ కోసం ఇప్పటికే చాలామంది హీరోహీరోయిన్లను ప్రచారానికి వాడుకున్న ఈ నిర్మాత, ఇప్పుడు ఆఖరి అస్త్రంగా మహేష్ బాబును కూడా రంగంలోకి దించాడు.

ఎవరు సినిమా హిట్ అయింది. బ్రేక్ ఈవెన్ కూడా అయింది. అనుకున్నదానికంటే ముందే లాభాల్లోకి వచ్చేసింది. అయినప్పటికీ పీవీపీ ఊరుకోలేదు. సినిమాకు ప్రచారం కల్పిస్తూనే ఉన్నాడు. ఇప్పుడు తన ఆఖరి అస్త్రంగా మహేష్ బాబును కూడా రంగంలోకి దించాడు. ఎవరు సినిమా చాలా బాగుంది, అందరూ చూడండంటూ మహేష్ కూడా ట్వీట్ పెట్టాడు. తాజా ట్వీట్ తో ఈ సినిమాకు సెలబ్రిటీల ప్రచారం పరిసమాప్తమైంది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే హిట్ అయిన ఈ సినిమా అటు ఓవర్సీస్ లో కూడా మంచి వసూళ్లు సాధిస్తోంది. శనివారం నాటి వసూళ్లతో కలుపుకొని ఈ సినిమాకు యూఎస్ లో 4 లక్షల 30వేల డాలర్లు వచ్చాయి. హాఫ్ మిలియన్ మార్క్ అందుకోవడం కష్టమే కానీ, ఈ సినిమాకు ఈ రేంజ్ లో వసూళ్లు రావడం మాత్రం నిజంగా పెద్ద విషయం. డాలర్ల లెక్కలో చెప్పాలంటే.. ఈ సినిమాను 3 లక్షల డాలర్లకు అమ్మితే, 4 లక్షల 30వేల డాలర్లు వచ్చాయి. మరో 30వేల డాలర్లు రావడానికి స్కోప్ ఉంది.

Watched #Evaru!!! An edge of the seat thriller with a remarkable concept 👌Well directed & an extremely well executed film. Congratulations to @AdiviSesh & the entire team on its success👍👍

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) August 25, 2019