ప్రచారానికి వాడుకున్నారు.. ట్రయిలర్ లో లేపేశారు!

కొన్ని రోజుల కిందటి మాట.. గ్యాంగ్ లీడర్ టైటిల్ ఎనౌన్స్ మెంట్ ను కొత్తగా చేశారు. ఓ ఎంక్వయిరీలో కమెడియన్ సత్య గ్యాంగ్ లీడర్ పేరును బయటపెడతాడు. ఆ వీడియో బాగా పాపులర్ అయింది. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకు ఫస్ట్ లుక్ లో కూడా సత్యను బాగానే వాడుకున్నారు. ఆ వీడియో కూడా క్లిక్ అయింది. గ్యాంగ్ లీడర్ ప్రచారానికి ఇంతగా పనికొచ్చిన సత్య, ఆ సినిమా ట్రయిలర్ కు మాత్రం పనికిరాలేదు. అవును.. ఈరోజు రిలీజైన గ్యాంగ్ లీడర్ ట్రయిలర్ లో సత్య లేడు.

Meet PENCIL and his GANG in the #GangLeaderTeaserTomorrow from 11 AM 🖐🏼👊🏼@NameisNani @Vikram_K_Kumar @anirudhofficial pic.twitter.com/jtAtVIrQDr

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) July 23, 2019