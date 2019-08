ఫస్ట్ రివ్యూ ఆఫ్ సాహో

సోషల్ మీడియా లో ప్రతి కొత్త చిత్రానికి రివ్యూ పెట్టి హల్ చల్ చేసే ఉమైర్ సందు సాహో సినిమా కి కూడా రివ్యూ రాశాడు. ఈ సినిమా కి 4/5 రేటింగ్ ఇస్తూ రివ్యూ పెట్టాడు.

First Review #Saaho from UAE Censor Board ! , if you are looking high-octane action scenes, sleek visuals, melodious music and if you love masala movies, then #SaahoOnAugust30 should definitely be your pick for weekend. #Prabhas is India Biggest STAR Now. ⭐⭐⭐⭐ — Umair Sandhu (@UmairFilms) August 26, 2019

“మీరు గనుక హై ఆక్టేన్ యాక్షన్ సన్నివేశాలని, అద్భుతమైన విజువల్స్ ని, వినసొంపైన సంగీతాన్ని వినాలనుకుంటే ఈ సినిమా చూడండి. మీకు మసాలా సినిమాలు నచ్చితే, కచ్చితం గా ఈ వారాంతానికి సాహో చిత్రం మీకు ఒక గొప్ప చిత్రం గా మారుతుంది. ప్రభాస్ ఇప్పుడు భారత దేశం లోనే ఒక పెద్ద స్టార్ గా ఎదిగాడు. తన నటన లో ఒక్క తప్పు కూడా లేకుండా ప్రభాస్ బాగా చేసాడు.

#Saaho Review ! #Prabhas makes absolutely no mistakes in getting his act together. There's no denying the fact that he plays the perfect Pan India hero in this film,who can acts effortlessly, fight in style and charm the audiences. @ShraddhaKapoor looking Terrific.⭐⭐⭐⭐ — Umair Sandhu (@UmairFilms) August 26, 2019

ఒక పర్ఫెక్ట్ పాన్ ఇండియా లెవెల్ హీరో గా ప్రభాస్ కనబరిచిన ప్రతిభ అద్భుతం అని చెప్పొచ్చు. తన స్టైల్ తో ప్రేక్షకుల ని కచ్చితంగా కట్టిపడేస్తాడు ప్రభాస్. అలాగే ఈ సినిమా లో శ్రద్ధ కపూర్ అద్భుతం గా నటించింది. ఈ సినిమా లో పోరాట సన్నివేశాలు అబ్బురపరుస్తాయి. రోమాలు నిక్కబొడుచుకుంటాయి అంటే నమ్మండి. ప్రభాస్ ని కొట్టే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు. పాన్ ఇండియా కి ప్రభాస్ ఇప్పుడు ఒక మెగా స్టార్” అని తన రివ్యూ లో పేర్కొన్నాడు.

ఈ సినిమా లో హైలైట్స్….

ప్రభాస్ మరియు శ్రద్ధ కపూర్ యొక్క హాట్ కెమిస్ట్రీ ఈ సినిమా లో బాగుంది. వారి నటన కూడా అద్భుతం.

పోరాట సన్నివేశాలు సినిమా కి ప్రధాన ఆకర్షణ. ప్రభాస్ చేసిన పోరాట సన్నివేశాలకి నిజం గా స్టాండింగ్ ఒవేషన్ ఇవ్వొచ్చు.

మంచి స్క్రీన్ప్లే, అద్భుతమైన సంభాషణలు

ఇదొక ఫుల్ మాస్ ఎంటర్టైనర్

#Saaho Action Stunts will BLOW your mind !! Totally Goosebumps ! #Prabhas Nobody can beat you ! You are MEGA STAR of Pan India. ⭐⭐⭐⭐#SaahoReview — Umair Sandhu (@UmairFilms) August 27, 2019