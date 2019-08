అసోం తరహాలోనే హైదరాబాద్‌లోనూ ఎన్‌ఆర్‌సీ నిర్వహించాలని బీజేపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ డిమాండ్ చేశారు. హైదరాబాద్‌లో చాలా మంది బంగ్లాదేశీయులు, రోహింగ్యాలు వచ్చి తిష్టవేశారని ట్విట్టర్‌లో ఆరోపించారు.

హైదరాబాద్‌లో అక్రమంగా ఉంటున్న వీరిని గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. బంగ్లాదేశీయులను, రోహింగ్యాలను కొందరు ఓటు బ్యాంకుగా చూస్తున్నారని రాజా సింగ్ ఆరోపించారు.

అసోం ఎన్ఆర్సీ తుది జాబితా విడుదల చేసిన రోజే రాజా సింగ్ ఈ డిమాండ్ చేశారు.

I request @HMOIndia again #NRC should be implemented in Telangana as well. #Hyderabad Parliamentarian has given shelter to many Bangladeshi & #Rohingyas for his vote bank.

It should be Implemented from September 17th #Hyderabad liberation day @AmitShah @narendramodi

— Raja Singh (@TigerRajaSingh) August 31, 2019