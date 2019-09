వారిని నమ్మొద్దు అంటున్న… ‘ఆర్ ఆర్ ఆర్’ నిర్మాతలు

మొన్నీమధ్యనే ‘బాహుబలి’ ఫీవర్ తగ్గింది అనుకుంటుండగా ఇప్పుడు అందరికీ ‘ఆర్ ఆర్ ఆర్’ ఫీవర్ పట్టుకుంది. రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్ హీరోలుగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ భారీ బడ్జెట్ సినిమాపై అంచనాలు కూడా ఎక్కువే ఉన్నాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు గా రామ్ చరణ్ , కొమరం భీమ్ గా ఎన్టీఆర్ ఈ సినిమాలో కనిపించబోతున్నారు. ఇలాంటి సినిమాలో ఏదో ఒక రోల్ లో కనిపించాలని చాలామంది అనుకుంటారు. ఇప్పుడు అదే విషయాన్ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుని కొందరు మోసం చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారట.

We want to caution everyone to be wary of such fraudulent casting calls. Communication on any aspect regarding our projects will come directly from our official SM channel. #RRR

