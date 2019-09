నవ్విస్తున్న…. ‘తెనాలి రామకృష్ణ బిఏ బిఎల్’ టీజర్

ఈ మధ్యనే ‘నిను వీడని నీడను నేనే’ సినిమా వంటి హారర్ థ్రిల్లర్ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన సందీప్ కిషన్…. ఇప్పుడు ఫుల్ కామెడీతో ‘తెనాలి రామకృష్ణ బి ఏ బి ఎల్’ అనే సినిమాతో త్వరలో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నాడు.

చాలాకాలం తెలుగు సినిమాలకి దూరంగా ఉన్న హన్సిక ఈ సినిమాతో మళ్ళీ తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించనుంది. పోసాని, వెన్నెల కిషోర్, మురళీశర్మ తదితరులు ఈ సినిమాలో ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. జి.నాగేశ్వరరెడ్డి ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

