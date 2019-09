సైరా ట్రైలర్ పై స్పందించిన…. సల్మాన్, అమీర్

సై రా నరసింహారెడ్డి సినిమా పై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. అయితే మొన్న విడుదలైన ఈ సినిమా ట్రైలర్ కి భారీ స్పందన వస్తోంది. బాలీవుడ్ స్టార్స్ సల్మాన్ ఖాన్, అమీర్ ఖాన్ కూడా సినిమా ట్రైలర్ పై ట్విట్టర్ లో స్పందించారు.

ఇప్పటికే సల్మాన్ ఖాన్ ఈ సినిమా ట్రైలర్ గురించి ట్వీట్ చేస్తూ, “చరణ్ కి చిరంజీవి గారికి ఈ సినిమా మంచి విజయం అవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నాను” అని చెప్పి ట్రైలర్ లింక్ ని షేర్ చేసాడు.

Thank you @beingsalmankhan Sir for all the love and support! 🙏🏻 Your wishes means a lot to us! #SyeRaaTrailer – https://t.co/E7cfpWc3X8 #SyeRaaNarasimhaReddy #SyeRaa

#Chiranjeevi #RamCharan @DirSurender pic.twitter.com/p8dD0Pm9NV

