హాకీ కథాంశం తో…. ‘A1 ఎక్స్ ప్రెస్’

యువ కథానాయకుడు సందీప్ కిషన్ ఇటీవలే హీరో గా మరియు నిర్మాత గా…. నిను వీడని నీడను నేనే అనే సినిమా తో విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే.

ఈ సినిమా సందీప్ కిషన్ కెరీర్ కి బాగా హెల్ప్ అయింది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విజయంతో సందీప్ కిషన్ కొత్త చిత్రాలను మొదలు పెట్టాడు. అందులో ఒక సినిమా టైటిల్ తెనాలి రామకృష్ణ. ఈ సినిమా ఇప్పటికే సెట్స్ మీద ఉంది. నాగేశ్వర్ రెడ్డి ఈ సినిమాకి దర్శకుడు.

Happy Birthday Dad..

Wanted to gift you something special this year ❤️

Team @TalkiesV @peoplemediafcy & @AAArtsOfficial take pleasure in Announcing TFI ‘s 1st Hockey Based Entertainer🏑#A1Express ✊🏽✊🏽✊🏽

Dir by #DennisJeevanKanukolanu 🎥

A @HipHopTamizha Musical 🎧@ChotaKPrasad pic.twitter.com/mPWTsO51Th

