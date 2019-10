నాని హిట్ సినిమా వస్తోంది

గ్యాప్ లేకుండా సినిమాలు చేస్తుంటాడు నాని. అలా అని అతడు కేవలం సినిమాలు మాత్రమే చేయడు. తనకు ఇష్టమైన సినిమాల్ని నిర్మిస్తుంటాడు కూడా. ఇప్పటికే ఓ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసిన నాని, నిర్మాతగా తన రెండో సినిమాను పట్టాలపైకి తీసుకొచ్చాడు. ఈ సినిమా పేరు ‘హిట్’.

విశ్వక్ సేన్ హీరోగా వాల్ పోస్టర్ సినిమాస్ బ్యానర్ పై ‘హిట్’ అనే సినిమాను లాంచ్ చేశాడు నాని. చిలసౌ సినిమాతో టాలీవుడ్ స్క్రీన్ కు పరిచయమైన రుహానీ శర్మ ఇందులో హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. శైలేష్ ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయమౌతున్నాడు.

గతంలో అ! అనే సినిమా తీశాడు నాని. ఇప్పుడు ‘హిట్’ అనే సినిమా నిర్మిస్తున్నాడు. తన ప్రతి సినిమాతో ఓ కొత్త దర్శకుడ్ని పరిచయం చేస్తానని చెప్పినట్టుగానే, ఈ సినిమాతో కూడా కొత్త దర్శకుడ్నే పరిచయం చేస్తున్నాడు.

సినిమా ఓపెనింగ్ రోజునే ఫస్ట్ లుక్ కూడా లాంచ్ చేశారు. అంతేకాదు, సినిమా జానర్ కూడా బయటపెట్టాడు నాని. ఇదొక మర్డర్ మిస్టరీ మూవీ అంటున్నాడు. సింగిల్ షెడ్యూల్ లో సినిమాను పూర్తిచేసి, ఫిబ్రవరిలో’ హిట్’ ను థియేటర్లలోకి తీసుకురావాలని అనుకుంటున్నారు. ‘ది ఫస్ట్ కేస్’ అనేది ఈ మూవీ ట్యాగ్ లైన్.

