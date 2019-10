కొన్ని రోజులుగా షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న సినిమా భీష్మ. వెంకీ కుడుముల దర్శకత్వంలో నితిన్, రష్మిక హీరోహీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఇప్పటికే టైటిల్ రిలీజ్ చేశారు. దీపావళి సందర్భంగా ఈరోజు ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేశారు.

ఈమధ్య కాలంలో ఒకటికి రెండు లుక్స్ రిలీజ్ చేయడం కామన్ అయిపోయింది. భీష్మ కూడా ఆ ఆనవాయితీని కొనసాగించింది. ఏకంగా 2 లుక్స్ రిలీజ్ చేశారు. రష్మిక వెంటపడుతున్న నితిన్ స్టిల్ ఒకటి కాదా.. బీభత్సమైన ఫైట్ సీన్ కు సంబంధించిన ఫొటో ఒకటి. ఇలా ఇటు క్లాస్, అటు మాస్ స్టిల్స్ తో ఫస్ట్ లుక్స్ రిలీజ్ చేశారు. సితార ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ పై సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు మహతి స్వరసాగర్ మ్యూజిక్ డైరక్టర్.

అయితే ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేశారు కానీ సినిమాను మాత్రం వాయిదావేశారు. లెక్కప్రకారం ఈ సినిమా డిసెంబర్ 20న థియేటర్లలోకి రావాలి. ఆ మేరకు పోస్టర్ కూడా గతంలో రిలీజ్ చేశారు. కానీ పోటీలో రావడం ఇష్టంలేక ఫిబ్రవరికి వాయిదావేశారు. పైగా నితిన్ కు ఈ సినిమా సక్సెస్ చాలా అవసరం. అందుకే ఎలాంటి పోటీలేని వాలంటైన్స్ డే టైమ్ ను రిలీజ్ కోసం సెలక్ట్ చేసుకున్నారు.

Here we go!

First look of BHEESHMA!!

Wishin u all a very HAPPY DIWALI!!

#Bheeshma @VenkyKudumula @iamRashmika @vamsi84 @SitharaEnts pic.twitter.com/GxVfsRzUps

— nithiin (@actor_nithiin) October 27, 2019