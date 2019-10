అబ్బ… మళ్లీ ఇంకో తేదీ వచ్చింది

నిఖిల్ కెరీర్ లో ఎప్పుడూ ఇలా జరగలేదు. అర్జున్ సురవరం సినిమా దాదాపు 10 నెలలుగా వాయిదాపడుతూ వస్తోంది. ఇప్పటికే 4-5 రిలీజ్ డేట్స్ ఎనౌన్స్ చేసి వెనక్కి తగ్గిన ఈ సినిమాకు సంబంధించి తాజాగా మరో రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేశారు. ఈసారి నవంబర్ 29 తేదీని ఫిక్స్ చేశారు. కనీసం ఈ తేదీకైనా సినిమా వస్తుందా రాదా అనే చర్చ ఇప్పుడు హాట్ హాట్ గా నడుస్తోంది.

ఈ సినిమా నిర్మాత ఠాగూర్ మధు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు. సినిమాకు భారీగా ఖర్చుచేశాడు. కానీ బిజినెస్ మాత్రం ఆ స్థాయిలో జరగలేదు. దీనికితోడు ఫైనాన్షియర్ల సమస్యలు ఎక్కువవ్వడంతో అర్జున్ సురవరం రిలీజ్ ఆగిపోయింది. అయితే రీసెంట్ గా ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తొలిగిపోయినట్టు తెలుస్తోంది. పైగా ఈ సినిమాను వదిలించుకోవడం ఠాగూర్ మధుకు చాలా అవసరం. ఎందుకంటే అతడు రవితేజతో కొత్త సినిమా మొదలుపెట్టబోతున్నాడు. ఈలోగా ఈ సినిమాను వదిలేయకపోతే అది రవితేజ సినిమాపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. అందుకే హుటాహుటిన అర్జున్ సురవరంకు లైన్ క్లియర్ అయింది.

తమిళ్ లో హిట్ అయిన కనితన్ సినిమాకు రీమేక్ గా వస్తోంది అర్జున్ సురవరం. తమిళ సినిమాను డైరక్ట్ చేసిన దర్శకుడే తెలుగు వెర్షన్ కు కూడా దర్శకత్వం వహించాడు. లావణ్య త్రిపాఠి హీరోయిన్ గా నటించిన ఈ సినిమా, సదరు హీరోయిన్ తో పాటు హీరో కెరీర్ కు కూడా చాలా అవసరం.

The wait is over…Reporter #ArjunSuravaram is coming to the nearest theatre to you on November 29th

