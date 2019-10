అన్నీ ఒకేసారి ప్రకటించిన రామ్

ఇస్మార్ట్ శంకర్ వచ్చి వంద రోజులైంది. ఇప్పటివరకు రామ్ తన కొత్త సినిమా ఏంటనేది ప్రకటించలేదు. అలా వంద రోజుల పాటు ఇస్మార్ట్ గా ఎంజాయ్ చేసిన ఈ హీరో, ఈరోజు తన అప్ కమింగ్ మూవీ డీటెయిల్స్ అన్నీ బయటపెట్టాడు. రామ్ కొత్త సినిమా పేరు రెడ్. కిషోర్ తిరుమల దర్శకుడు.

గతంలో కిషోర్ తిరుమల, రామ్ కాంబోలో నేను శైలజ, ఉన్నది ఒకటే జిందగీ సినిమాలొచ్చాయి. ఇప్పుడీ కాంబోలో హ్యాట్రిక్ మూవీగా రాబోతోంది రెడ్. టైటిల్ తో పాటు మూవీ ఫస్ట్ లుక్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. షార్ట్ హెయిర్ స్టయిల్, రఫ్ గడ్డంతో రామ్ నిల్చొన్న లుక్ ను రిలీజ్ చేశారు. పోస్టర్ డిజైన్ చూస్తుంటే ఇదొక యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అనే విషయం అర్థమౌతూనే ఉంది. నవంబర్ 16 నుంచి రెగ్యులర్ షూటింగ్ కు వెళ్తున్నట్టు కూడా ప్రకటించారు.

అంతా బాగానే ఉంది కానీ అసలు మేటర్ ను మాత్రం దాచేశాడు రామ్. ఈ సినిమా ఓ రీమేక్ అనే విషయాన్ని రామ్ తో పాటు యూనిట్ సభ్యులెవరూ చెప్పలేదు. తమిళ్ లో సూపర్ హిట్ అయిన తడమ్ సినిమాకు రీమేక్ గా ఇది వస్తోంది. ఈమధ్య తెలుగులో రీమేక్ సినిమాల్ని అఫీషియల్ గా బయటకు చెప్పడం లేదు. రామ్ కూడా అదే పద్ధతి ఫాలో అయినట్టున్నాడు.

💥!! #RED !!💥

This one is going to be…So-Bloody-Different! 🔥#REDTheFilm #RAPO18 #RAPO18FIRSTLOOK pic.twitter.com/4jXhicUyrK

— RAm POthineni (@ramsayz) October 28, 2019