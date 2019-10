బన్నీ సినిమాలో రష్మిక ఫిక్స్

అంచనాలే నిజమయ్యాయి.. ఊహాగానాలు వాస్తవరూపంలోకి వచ్చాయి. బన్నీ సినిమాలో రష్మికను హీరోయిన్ గా తీసుకున్నారు. బన్నీ-సుకుమార్ కాంబోలో ఈరోజు కొత్త సినిమా లాంఛ్ అయింది. ఈ సందర్భంగా రష్మిక ఎంట్రీని అధికారికంగా ప్రకటించారు యూనిట్ సభ్యులు.

మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఆఫీస్ లో బన్నీ-సుకుమార్ సినిమా ప్రారంభమైంది. బన్నీ తండ్రి అల్లు అరవింద్ క్లాప్ కొట్టగా.. దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డి బౌండెండ్ స్క్రిప్ట్ అందించడంతో మూవీ లాంఛనంగా మొదలైంది. దేవిశ్రీప్రసాద్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

గతంలో అల్లు అర్జున్, దేవిశ్రీ ప్రసాద్, సుకుమార్ కాంబినేషన్ లో ఆర్య, ఆర్య 2 మ్యూజికల్ హిట్స్ అయ్యాయి. అలాగే బన్నీ & దేవి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన బన్నీ, సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి, డీజే సినిమాలు మ్యూజికల్ హిట్స్ గా నిలిచాయి. మరోసారి వీరి కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ సినిమా…. మ్యూజిక్ లవర్స్ తో పాటు డాన్స్ లవర్స్ ను కూడా ఆకట్టుకోబోతోంది.

ఈ సినిమాతో ముత్తంశెట్టి మీడియా అనే కొత్త సంస్థ తెరపైకి వచ్చింది. అల్లు అర్జున్ అమ్మ తరఫు బంధువులదే ఈ సంస్థ. కేవలం వాళ్లకు లబ్ది చేకూర్చడం కోసం బన్నీ వాళ్లను ప్రజెంటర్స్ గా మార్చాడు. వాళ్లకు కాల్షీట్లు కేటాయించి, వాటిని మైత్రీ నిర్మాతలకు ట్రాన్సఫర్ చేయించాడన్నమాట. అలా ప్రాజెక్టుతో ఏమాత్రం సంబంధం లేకుండా, ప్రొడక్షన్ లో వేలు పెట్టకుండా ముత్తంశెట్టి వాళ్లకు డబ్బులు ముట్టాయి.

AA20 Pooja . 3rd time with my darling Sukku . DSP special combo always . Hoping to create a magic again . Thank you Koratala Shiva garu , Surender Reddy Garu & Allu Arvind garu (dad) and all other guests for gracing the occasion. Thank you Mythri Movies & Muttamsetty Media . pic.twitter.com/HazJcDNqJz

— Allu Arjun (@alluarjun) October 30, 2019