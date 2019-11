పవన్ కల్యాణ్ కొత్త సినిమా…. అధికారిక ప్రకటన

జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ మళ్లీ ముఖానికి రంగేసుకోబోతున్నారు. మొన్నటి ఎన్నికల్లో పార్టీతో పాటు ఆయన ఓటమి చెందడంతో తిరిగి సినిమాల్లో నటిస్తారా అన్న దానిపై చర్చ మొదలైంది. ఈ చర్చను నిజం చేస్తూ పవన్ కల్యాణ్ మళ్లీ నటించబోతున్నారు.

హిందీలో హిట్ సాధించిన పింక్‌ సినిమా తెలుగు రీమేక్‌లో పవన్ కల్యాణ్ నటించబోతున్నారు. ఈ సినిమాపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది. ఈ సినిమాను టాలీవుడ్ నిర్మాత దిల్ రాజ్‌తో కలిసి బాలీవుడ్ నిర్మాత బోనీ కపూర్ నిర్మించబోతున్నారు. వేణుశ్రీరామ్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించబోతున్నారు.

ఈ సినిమాపై ప్రముఖ సినీ విశ్లేషకుడు తరణ్ ఆదర్శ్ ట్వీట్ చేశారు. హిందీలో పింక్‌ సినిమాలో అమితాబ్ నటించారు. తమిళంలోనూ ఈ సినిమాను అజిత్‌తో రీమేక్ చేశారు. ఇప్పుడు తెలుగులో పవన్ కల్యాణ్ ఈ సినిమాలో నటించబోతున్నారు. 2018లో అజ్ఞాతవాసి చిత్రం తర్వాత పవన్ కల్యాణ్ రాజకీయాల వైపు వెళ్లారు. ఇకపై సినిమాల్లో నటించబోనని ఆ సమయంలో చెప్పారు.

BIGGG NEWS… After remaking #Pink in #Tamil, Boney Kapoor joins hands with Dil Raju to remake #Pink in #Telugu… The #Telugu remake will star Pawan Kalyan… Directed by Sriram Venu… Pawan Kalyan was last seen in #Agnyaathavaasi [2018].

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 2, 2019