ఎన్టీఆర్ సరసన హాలీవుడ్ బ్యూటీ

కథ ప్రకారం.. ఆర్-ఆర్-ఆర్ లో ఎన్టీఆర్ సరసన విదేశీ నటి ఉండాలి. అందుకే సినిమా ప్రారంభంలోనే ఎడ్గార్ జోన్స్ ను తీసుకున్నారు. కానీ ఆమె ఆదిలోనే తప్పుకుంది. అప్పట్నుంచి ఖాళీగా ఉన్న ఈ స్థానాన్ని తాజాగా భర్తీ చేశారు.

ఆర్-ఆర్-ఆర్ లో ఎన్టీఆర్ సరసన నటించే విదేశీ అమ్మాయి పాత్ర కోసం ఒలీవియో మోరిస్ ను తీసుకున్నారు. ఈమె అమెరికాలో థియేటర్ ఆర్టిస్ట్. పలు వెబ్ సిరీస్ లు కూడా చేసింది.

#RayStevenson, it’s a pleasure to have you play the lead antagonist #SCOTT in #RRRMovie. Can't wait to begin shooting with you. #RRR. pic.twitter.com/T0nZnHlMxy — RRR Movie (@RRRMovie) November 20, 2019

సినిమాలో కొమరం భీమ్ పాత్ర పోషిస్తున్న ఎన్టీఆర్ సరసన ఒలీవియా మోరిస్ నటించనుంది. #RRRలో ఆమె క్యారెక్టర్ పేరు జెన్నిఫర్. త్వరలోనే ఆమె సెట్స్ లోకి రాబోతోంది. సినిమాలో యంగ్ అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్ర పోషిస్తున్న రామ్ చరణ్ సరసన అలియాభట్ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

Welcome to Indian cinema, #AlisonDoody! Had a wonderful time shooting for your first schedule… We are glad to have you play lead antagonist #LADYSCOTT in #RRRMovie! #RRR pic.twitter.com/ELNUUS0g32 — RRR Movie (@RRRMovie) November 20, 2019

ఈ వివరాలతో పాటు మరో 2 అప్ డేట్స్ కూడా ఇచ్చాడు దర్శకుడు రాజమౌళి. సినిమాలో నటించే మరో 2 విదేశీ పాత్రల్ని కూడా పరిచయం చేశాడు. సినిమాలో ఏలిసన్ డూడీ, రే స్టీవెన్ సన్ నటిస్తారని ప్రకటించాడు. స్కాట్ అనే విలన్ పాత్రలో స్టీవెన్ సన్, లేడీ స్కాట్ అనే మరో విలన్ పాత్రలో ఎలిసన్ డూడీ కనిపించబోతున్నారు.