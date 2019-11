కమ్మరాజ్యంలో అప్ డేట్ ఇదే

వివాదాస్పద దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ తెరకెక్కించిన కమ్మరాజ్యంలో కడపరెడ్లు సినిమా సెన్సార్ పూర్తిచేసుకుంది. కొద్దిసేపటి కిందట సెన్సార్ అధికారులు ఈ సినిమాను సమగ్రంగా చూశారు. కాకపోతే వాళ్లు వెంటనే సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడానికి నిరాకరించారు. రివ్యూ కమిటీ కూడా పరిశీలించిన తర్వాత సర్టిఫికేట్ ఇస్తామని ప్రకటించారు.

దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఈ విషయాల్ని స్వయంగా వెల్లడించాడు. రివ్యూ కమిటీ ఈ సినిమాను ఎప్పుడు చూస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. అయితే రివ్యూ కమిటీకి పెద్దగా టైమ్ లేదు. ఎందుకంటే తెలంగాణ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు 4వ తేదీ లోపు ఈ సినిమాకు ఎట్టిపరిస్థితుల్లో సెన్సార్ ఫార్మాలిటీస్ పూర్తిచేయాలి.

రివ్యూ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా అప్పుడు తదుపరి చర్యలు చేపడతామని వర్మ ప్రకటించాడు. ఈ సినిమాకు టైటిల్ మారుస్తామని ఇప్పటికే వర్మ ప్రకటించాడు. అమ్మరాజ్యంలో కడప బిడ్డలు టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. ఇక రివ్యూ కమిటీ ఎన్ని కట్స్ చెబుతుందనేది వేచిచూడాలి. ఆ తర్వాత విడుదల తేదీపై ఓ క్లారిటీ వస్తుంది.

The censor committee has seen KAMMA RAJYAMLO KADAPA REDDLU today and informed us that they would like the revising committee to see it for the appropriate changes if any

