దిశ హంతకుల ఎన్‌కౌంటర్‌పై ఆమె తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దిశకు న్యాయం జరిగిందని వ్యాఖ్యానించారు. అమ్మాయిలపై ఇలాంటి దాడి చేయాలంటే మరొకరు భయపడేలా చేశారని దిశ తండ్రి వ్యాఖ్యానించారు. సజ్జనార్ కు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కేసు కోర్టు ద్వారానే తేలుతుందేమో అనుకున్నామని… కానీ ఇలావెంటనే న్యాయం చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నామన్నారు.

ఎన్‌కౌంటర్‌ పట్ల జూనియర్ ఎన్టీఆర్, నాగార్జున తదితరులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దిశకు న్యాయం జరిగింది అని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ట్వీట్‌ చేశారు.

This morning I wake up to the news and JUSTICE HAS BEEN SERVED!! #Encounter

